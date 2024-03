"Koh-Lanta" : des rouges regonflés à bloc, des jaunes au bout du rouleau… Ce qu’il faut retenir de l’épisode 6

Ce mardi, TF1 diffusait le sixième épisode de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité". Un épisode marqué par la niaque des rouges et le départ d'une aventurière de l'équipe des jaunes. Cet épisode et tous les précédents sont disponibles dès maintenant en streaming sur TF1+.

On dit toujours que la roue tourne. Dans "Koh-Lanta", c'est plus vrai que jamais. Après le départ d'Émilie qui a fouillé dans le sac d'Alicia, l'ambiance n'est pas à la fête chez les Matukas même s'ils sont désormais à neuf contre sept. Si Cécile n'assume pas d'avoir été la complice d'Émilie, Julie estime qu'elle n'a rien fait de mal. Meïssa lui est content que le "serpent qui met la zizanie" ait été éliminé. Quant à David, il aimerait ressouder le groupe, mais pour Maxime, c'est un discours de façade, il doute de sa franchise. Julie est du même avis.

C'est un jeu de confort très énigmatique qui attend les aventuriers. Les jaunes, très excités, espèrent remonter la pente. "Le Phoenix va renaitre de ses cendres. À nous de profiter maintenant", estime Amri. Pour espérer remporter cette épreuve, les candidats vont devoir faire un trek dans la foret tropicale, où les attend un bivouac et une épreuve délicate : rester le plus longtemps possible en équilibre sur une poutre en pleine nuit.

Une douche dans une cascade, c'est magique

Pour plus d'équité, deux hommes ne participeront pas au jeu chez les rouges. Il s'agit de Jean et Meïssa. "Ça va être une nuit compliquée", les prévient Denis Brogniart. Mais le jeu en vaut la chandelle puisque les vainqueurs auront le droit de prendre une douche dans une cascade magique et de profiter d'un bon repas pour reprendre des forces. Mais surtout, les aventuriers auront le droit de passer un coup de fil à leurs proches. Océane est ravie. Cette mère de trois enfants vit l'aventure dont elle rêve, elle se sent comme une gamine. "C'est magique, mais effrayant", admet la gérante de société dans l'immobilier de 35 ans.

Tenir en équilibre dans la pénombre est une gageure. À la fin de l'épreuve, les jaunes et les rouges découvrent qu'ils sont à égalité. Chaque équipe doit donner un indice à l'un des rescapés de l'équipe adverse pour trouver un collier d'immunité individuel. Les jaunes décident de l'offrir à Cécile tandis que les rouges désignent Pauline.

Pour départager les deux équipes, les aventuriers vont s'affronter en duel sur l'épreuve des colonnes. Maxime se lance pour les rouges, Sarah pour les jaunes. Et c'est Maxime qui l'emporte, offrant aux Matukas l'épreuve de confort. Ceux-ci sont accueillis par deux femmes, Lita et Miril, au pied d'une cascade pour une douche grandeur nature et un repas traditionnel.

Festival de larmes (de joie) chez les rouges

Si les aventuriers sont ravis de cette expérience authentique inoubliable, l'appel à leurs proches leur procure également une grande émotion. C'est un véritable festival de larmes ! Léa décide de dire ce qu'elle a sur le cœur à ses parents et en particulier à sa mère ; David craque en entendant la voix de ses enfants ; Mégane est reboostée après avoir parlé à son amoureux et Meissa est trop heureux de prendre des nouvelles de sa mère, qu'il considère comme sa meilleure amie. Seule Julie, fidèle à elle-même, reste imperturbable en parlant à ses proches.

Désormais regonflés à bloc, les rouges sont prêts à en découdre avec les jaunes. Cécile attend le bon moment pour dénicher son collier. Elle découvre avec étonnement que celui-ci ne la protègera pas elle, mais deux aventuriers au prochain conseil. "J'aurai aimé en avoir un pour moi car je ne suis pas sereine mais je suis contente d'avoir une arme entre mes mains", estime l'aventurière avec philosophie.

Une épreuve d'immunité inédite

C'est le moment de l'immunité avec une épreuve inédite : les labyrinthes suspendus. Les aventuriers doivent placer trois boules dans trois trous au centre d'un labyrinthe géant, guidés par un de leur camarade. Un jeu qui demande beaucoup d'habileté. Et ce sont les rouges qui remportent cette épreuve, remettant un coup au moral des jaunes, déjà échaudés par la perte du confort.

Alors que les rouges retrouvent le totem, chez les Kadasi, la tension monte car c'est déjà leur quatrième conseil. Ce soir, ils ne seront plus que six. Pauline explique qu'elle votera contre Océane, car c'est la moins performante. Léa est perdue : qui éliminer, Océane ou Sarah ? Amri lui votera Sarah par solidarité avec les garçons.

Après un dépouillement serré, c'est Sarah qui est éliminée avec quatre voix contre elle tandis qu'Océane en a trois. "Cette aventure doit faire grandir, donc ceux qui ont voté pour moi, j'aimerais vous entendre", lance la sortante à ses camarades. "J'ai voté contre toi parce que tu es la personne en qui j'ai le moins confiance", balance Amri, soutenu par Sébastien : "On pense à la prochaine réunification et on se demande qui serait prêt à aller à la boule noire ? Si jamais tu étais ambassadeur, je suis persuadé que tu aurais lâché un jaune".

Océane, elle, est triste car elle ne voulait pas voter contre son amie. "Elle ne démérite pas, mais je l'ai fait pour me sauver", se justifie-t-elle. "Je ne sais pas ce que j'aurai pu faire pour qu'ils me fassent confiance", déplore Sarah déçue de devoir dire au revoir à ses amis.