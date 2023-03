"Koh-Lanta" : c’est quoi le syndrome de Raynaud dont souffre Tania ?

S’exprimant vendredi sur Instagram a donné plus de détails sur cette maladie "qui consiste à ne plus avoir de circulation du sang dans l'extrémité de ses membres. Donc mes mains et mes pieds sont constamment froids. Même en été, même quand il fait 50 degrés, j'ai les mains et les pieds gelés".

Sur le site de l’Assurance Maladie, on apprend que le syndrome de Raynaud se déclare le plus souvent à l’adolescence ou chez une jeune femme en bonne santé. Il toucherait aujourd’hui environ 6 % des femmes entre 25 et 40 ans. Après une exposition au froid ou une émotion forte, il atteint les doigts des deux mains, puis éventuellement les orteils, le nez et les oreilles.