"Koh-Lanta" : voici les qualifiés pour l'orientation, le récap de l'épisode 15

Après un petit dej de champion, Quentin et Frédéric sont requinqués même s'ils redoutent l'épreuve d'immunité qui les attend. Chaque candidat est face à une poutre sur laquelle il doit placer 31 pièces de bois à distance régulière afin que, lorsqu'il fait tomber la première, toutes les autres suivent, tel un domino géant. Un challenge qui requiert beaucoup de délicatesse et de patience. Et c'est Frédéric qui gagne sa place pour l'orientation. Il est suivi par Quentin, Nicolas et Julie. Tania aura donc une voix contre elle lors du dernier conseil éliminatoire.

Le vainqueur a une pensée émue pour son père. "Dans la culture asiatique, quand on perd un proche et qu'on ne rêve pas de lui, on dit que cette personne ne pense plus à vous. Et j'ai rêvé de mon père hier soir", confie Frédéric en larmes. "C'est avec lui que j'ai vu mes premiers Koh-Lanta aussi. C'était un père aimant et droit qui m'a inculqué des valeurs incroyables", poursuit le directeur commercial de 33 ans, ravi de sa première victoire en individuel. "J'ai eu la plus belle des victoires au meilleur des moments !", admet-il.