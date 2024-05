Après "Indiana Jones", il arrive sur TF1 : qui est Ethann Isidore, le jeune héros de "La Recrue" ?

Un an après avoir joué dans "Indiana Jones et le cadran du destin", Ethann Isidore est à l'affiche de "La Recrue" ce lundi sur TF1. Le comédien de 17 ans incarne un escroc recruté par la police qui forme un duo atypique avec un capitaine rigide joué par Thierry Neuvic. Retrouvez les épisodes de la série en streaming sur TF1+.

À 17 ans, il a déjà donné la réplique à Harrison Ford et monté les marches du Festival de Cannes. Ce lundi, Ethann Isidore est à l'affiche de La Recrue, la nouvelle série policière de TF1. Il y joue le rôle de Kevin, un jeune arnaqueur recruté par la police pour une mission d'infiltration. S'il peut compter sur la confiance de la commissaire Trinquant (Judith El Zein) et de sa jeune collègue Sofia, il se heurte en revanche à la rigidité du capitaine Vincent Béraud (Thierry Neuvic) qui ne supporte ce gamin imprévisible et hors de contrôle.

"C’est une série intergénérationnelle, c'est ce qui la rend originale. Et puis les paysages sont très beaux, Biarritz, c'est super !", nous confie dans un large sourire Ethann Isidore. "Kevin est un jeune qui a vécu toute son enfance sans repère et qui s'en sort comme il peut. Il s’est mis à escroquer les gens et il s’avère qu’il est doué ! Le fait d’être dans la police, ça le change énormément", poursuit le jeune garçon qui admet avoir beaucoup de points communs avec son personnage.

Je suis tout le temps surexcité Ethann Isidore

"Comme lui, je suis tout le temps surexcité et je lâche des blagues qui tombent à l’eau, mais ce n’est pas grave !", s'amuse Ethann Isidore qui confie aussi que, tout comme Kevin, il a souffert de préjugés. "Ça m’est arrivé et ça m’arrive encore. Même si je ne fais pas de conneries, je continue à me faire contrôler au faciès. Je ne trouve pas ça normal, c'est un vrai problème. J’espère que la série va aider à apporter un petit peu plus de tolérance", poursuit le jeune garçon qui n'a, en revanche, jamais rêvé d'être policier, mais comédien.

Il a commencé le théâtre à l'âge de 6 ans

Originaire de Chatou dans les Yvelines, Ethann Isidore commence les cours de théâtre à l'âge de six ans avant d'intégrer une seconde Cinéma au lycée Pothier à Orléans, puis le Conservatoire de la ville. Il tourne dans plusieurs courts métrages et obtient des petits rôles dans les séries Sam sur TF1 et Mortel sur Netflix. Son destin bascule en 2021 lorsqu'il décroche le rôle de Teddy, un gamin des rues de Tanger, dans Indiana Jones et le cadran du destin. Un rêve éveillé, comme il nous l'a confié au dernier Festival de Cannes où le film était présenté en avant-première mondiale.

On le retrouve également au casting de Daryl Dixon, le spin-off de The Walking Dead et dans Fiasco, la série de Pierre Niney sur Netflix. "Je suis content parce que ce sont des super projets. J’espère que je vais pouvoir continuer à tourner, que ce soit en France ou l’international", confie le jeune garçon qui ne délaisse pas ses études pour autant.

"C’est vrai que je navigue entre différents univers. Mais mon lycée est au courant quand je tourne et ils me fournissent les cours quand je suis absent. J'ai des projets, mais là, je suis concentré sur le bac de français à la fin de l’année". On peut avoir des rêves plein la tête et garder les pieds sur terre.