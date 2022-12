"Enquête à cœur ouvert" : un drame familial intense avec Claire Keim

Après avoir joué une flic hantée par son passé dans Vise le cœur, Claire Keim se glisse à nouveau dans la peau d'un personnage torturé dans Enquête à cœur ouvert. À ses côtés, on retrouve Pierre-François Martin-Laval dans la peau de son mari qui tente de garder le cap malgré par la crise que traverse sa famille.

"C’est un profil différent des autres personnages que j’ai interprétés jusque-là, qui étaient généralement irresponsables ou lunaires", explique l'ex-membre des Robins des Bois. "J’ai trouvé intéressant de me glisser dans la peau d’un père de famille rassurant, plus mûr et responsable. Même si de nouveaux soucis surviennent au fil des épisodes et que Vincent ne reste finalement pas solide".