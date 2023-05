Laura éliminée de "Koh-Lanta" : "Je me suis découvert des talents d'actrice"

Quel moment fort retiendrez-vous de "Koh-Lanta" ?

Pour moi, sur "Koh-Lanta" il n'y a aucun mauvais moment, que du bon. Même les moments de pluie qui étaient horribles sur le coup, au final, c'était super parce qu'on a parlé, on s'est rapprochés entre aventuriers. Mais si je dois retenir le meilleur moment, je dirai ma victoire sur l'épreuve d'adresse lors de l'épisode précédent. C'est là où ça a explosé dans ma poitrine car il fallait absolument que je gagne pour me sauver. Ressentir toutes ces émotions et les transmettre à mes proches, c'était incroyable.

Revoir son aventure à la télévision, ça doit également être un moment intense, non ?

Oui et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort. Revoir l'aventure à la télévision, c'est vraiment une autre expérience parce qu'on découvre les facettes cachées des autres aventuriers. Je pensais Tania un peu plus naïve par exemple, mais on voit dès le début de l'aventure qu'elle réfléchissait beaucoup à la stratégie. Et puis c'est aussi très bizarre de se voir à la télé ! Mais ça rend l'aventure concrète, ça la finalise.