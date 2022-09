Liam Baty dans "Le Mystère Daval" sur TF1 : "Changer d'apparence m'a donné la distance nécessaire"

Avez-vous été en relation avec la famille d'Alexia ?

Non, on a gardé une distance nécessaire pour essayer de retranscrire au mieux toute cette enquête et ce livre. On a vraiment été dans le souci du détail et de retranscription pour être au plus près, plus vrai.

N'appréhendez-vous pas les réactions des téléspectateurs ?

Comme j'ai toujours dit, je ne suis ni avocat, ni juge d'application des peines. Je suis comédien et on m'a demandé de retranscrire une fiction. Je n'ai pas peur de certaines réactions, car on m'a demandé un travail et c'est ce que j'ai fait.

Que vous a apporté ce rôle, d'un point de vue personnel et professionnel ?

En réalité, cela n'a pas réellement changé ma manière de travailler puisque chaque fois qu'on me propose un rôle, je travaille toujours pour aller le plus loin possible et ressembler au personnage. À partir du moment où ça m'intéresse, je me plie à la demande du projet. Et quand c'est une personne qui a véritablement existé, le challenge est encore plus grand et c'est encore plus intéressant.