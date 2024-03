"Le Négociateur" : qui est Jeanne Bournaud, la très rigide cheffe du RAID de la nouvelle série de TF1 ?

Jeanne Bournaud partage l'affiche du "Négociateur" avec François-Xavier Demaison, la nouvelle série de TF1 qui démarre ce lundi soir. La comédienne joue le rôle d'Hélène Banier, une policière inflexible qui a du mal à supporter la fantaisie de son partenaire. Retrouvez tous les épisodes en streaming sur TF1+.

Une femme de poigne. Dans Le Négociateur, Jeanne Bournaud joue le rôle d'Hélène Banier, la cheffe du RAID qui donne du fil à retordre à Antoine Clerc (François-Xavier Demaison), un ancien négociateur de la BRI qui reprend du service après avoir été pris en otage avec sa fille dans une banque. Rigide et expéditive, elle a du mal à comprendre la vie personnelle chaotique de son collègue qui se laisse envahir par ses trois filles, ses ex et même son père.

"Hélène est un peu agacée par le côté fantasque d'Antoine, mais au fond, elle aime bien", admet Jeanne Bournaud, qui s'est glissée avec plaisir dans la peau de cette forte personnalité, limite psychorigide. "J'avoue que je suis moi aussi dans le contrôle. J’aime bien que les choses soient bien faites. Je suis un peu une psychopathe dans la préparation du travail !"

Une formation en conditions réelles

Pour ce rôle de composition - il n'y a jamais eu de femme à la tête du RAID - qui lui tient à cœur, Jeanne Bournaud a fait un stage au sein d'une unité des ÉRIS (équipes régionales d’intervention et de sécurité), chargées est de renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires. "Ça ressemble beaucoup au RAID. Ils ont les mêmes armements et les mêmes équipements", nous raconte la comédienne de 42 ans. "J’ai eu la chance de faire une formation didactique, mais aussi pratique en participant à un exercice de simulation de prise otage en condition réelle."

"J’avais l’impression d’être dans un film d’action. C’était génial ! J'ai beaucoup appris", s'enthousiasme-t-elle, soulignant la difficulté d'être une femme dans ces métiers majoritairement exercés par des hommes.

Les hommes ne doivent pas se sentir agressés ou mis à mal dans leur virilité d'avoir une femme à leurs côtés Jeanne Bournaud à TF1info

"Il faut trouver sa place", développe Jeanne Bournaud. "Les hommes ne doivent pas se sentir agressés ou mis à mal dans leur virilité d’avoir une femme à leurs côtés. Mais ce n’est pas un combat qu'on peut mener seules. Il faut le faire main dans la main, et c’est ce qui se passe dans la série entre Hélène et Antoine."

Dans Le Négociateur, les codes traditionnels sont d'ailleurs inversés. "On n'est pas dans les clichés du genre qui perdurent dans la fiction. Ici, le personnage 'maternel', dans la psychologie et débordé par sa vie familiale, c’est un homme. Et le personnage plus dur, très carriériste et qui délaisse son fils, c’est une femme", explique l'actrice, qui confie avoir construit une belle complicité avec François-Xavier Demaison.

Elle ne se destinait pas à être comédienne

À l'image de son partenaire de jeu qui a abandonné sa carrière d'avocat fiscaliste à New-York pour devenir comédien après les attentats du 11-Septembre, Jeanne Bournaud a d'abord été diplômée d'une école de commerce avant de se lancer sur les planches. Contrairement à François-Xavier Demaison toutefois, elle ne rêvait pas de cinéma, mais plutôt de musique.

Poussée par sa mère à prendre des cours de théâtre, elle tourne des publicités pour arrondir ses fins de mois quand un agent la remarque et lui suggère de se mettre à la comédie. Bien lui a pris de l'écouter.

Depuis, on l'a vue dans plusieurs séries et fictions françaises (Femmes de loi, Profilage, Fais pas ci, fais pas ça, Lanester, Clem, Amours à mort) mais aussi de nombreux films (La Vérité si je mens ! 3 de Thomas Gilou, Bronx d'Olivier Marchal, Le Nouveau jouet de James Huth ou encore Coup de chance de Woody Allen). Toujours avide d'apprendre, elle est même passée derrière la caméra en 2017 pour un court métrage baptisé Pia. Une grande première qui a permis à la jeune réalisatrice de remporter le prix du Meilleur Scénario au Festival de Voiron.