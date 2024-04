Un ancien du Raid décrypte la série TF1 "Le Négociateur" : "C’est un peu ce qu’on cherche dans ce métier"

François-Xavier Demaison et Jeanne Bournaud étaient les invités de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce lundi 8 avril. L’occasion de découvrir ce que pense Laurent Combalbert, ancien négociateur du Raid, de leur comédie policière familiale qui prend fin ce soir. Tous les épisodes sont disponibles sur TF1+.

Leur duo a séduit les téléspectateurs. Héros de la série Le Négociateur sur TF1, François-Xavier Demaison et Jeanne Bournaud allient leurs forces à l’écran pour mettre fin aux prises d’otages. Lui est un ancien négociateur de la BRI contraint de reprendre du service, elle est la très rigide cheffe du Raid. Un personnage totalement fictif car "il n’existe pas de femme cheffe d’unité d’élite" en France, rappelle la comédienne. "Il y a quelque chose de très jubilatoire à porter ce costume", souligne-t-elle dans "Bonjour ! La Matinale TF1" ce lundi 8 avril, avant la diffusion des deux derniers épisodes de la saison à 21h10.

Un bon négociateur, c'est quelqu'un qui aime les gens Laurent Combalbert

Mais cette comédie policière familiale est-elle réaliste ? "Bonjour ! La Matinale TF1" a posé la question à Laurent Combalbert, ancien négociateur du Raid. "J’aime bien le jeu de rôles entre la femme cheffe du Raid qui est assez dure, assez stricte, assez stratégique et le négociateur qui lui est empathique, dans la relation et le lien. C’est un peu ce qu’on cherche dans ce métier, ce binôme entre celui qui a la vision avec un peu de distance et le négociateur qui est au contact", note-t-il.

Selon lui, un "bon négociateur" est "quelqu’un qui aime les gens". "Il faut aimer l’autre pour être dans la relation, même quand c’est un criminel", ajoute-t-il. "On sent que FX a cette appétence, cette envie de trouver une solution, même s’il est impliqué directement. On sent que pour lui, la solution qui va pacifier la prise d’otages, c’est le plus important", dit-il à propos du personnage de François-Xavier Demaison.

S’il trouve "génial" que le Raid soit dirigé par une femme dans la fiction, Laurent Combalbert estime que ça ne change rien sur le terrain. "Est-ce que c’est particulier de négocier, d’être leader quand on est une femme ? Je ne pense pas", dit-il, louant "le leadership" de Jeanne Bournaud dans Le Négociateur. "Quand on est chef d’un groupe d’intervention, il faut un peu de distance émotionnelle. Il faut garder la tête froide pour prendre les bonnes décisions. Il faut savoir s’appuyer sur la compétence des membres de son équipe, aller chercher chez le négociateur une analyse sur sa capacité à faire face", analyse-t-il, ravi de voir que le duo d’acteurs "fonctionne parfaitement".