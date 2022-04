Colin éliminé de "Koh-Lanta" : "Setha ne me pardonnera jamais et c’est normal"

Revenons un peu arrière. La semaine dernière, on t’avait laissé sur ta décision d’aller à la boule noire face à Louana. Et puis finalement tu as changé d’avis à la dernière seconde. Est-ce qu’on peut dire que tu as craqué ?

Pas du tout, non. Je n’ai pas craqué parce que je n’allais pas y aller. J’ai juste joué le bluff jusqu’au bout. Et j’ai été assez convaincant pour que les gens y croient. Tout le monde, les téléspectateurs, même toi, tu y as cru ! (Rires). J’allais encore moins y aller sachant que la malédiction me donnait une boule noire supplémentaire.

En revenant, tu savais que tu allais t’exposer à des critiques. L’ambiance est même devenue exécrable…

C’était compliqué, oui. J’ai été un peu malmené, j’étais un peu paumé aussi. Je savais que ça allait être comme ça, mais on venait d’entrer dans une phase stratégique où les jaunes n’avaient pas hésité à éliminer Alexandra, mon alliée. Alors je me suis aussi mis là-dedans, d’autant plus que je n’avais plus vraiment les cartes en mains et que je commençais à être inquiété.

Avec le recul, tu n’as vraiment aucun regret de ne pas être allé à la boule noire ?

Avec des si, on met la France, la Suisse et la Belgique en bouteille ! Et je crois que si j’avais tiré la boule noire, je l’aurais encore plus regretté. J’aurais encore été plus déçu.