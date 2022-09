Léa Elui de TikTok à "Danse avec les stars" : "Je ne serai plus seule devant mon téléphone"

Au royaume de l’influence, c’est la reine de France. À 21 ans, Léa Elui compte 17,3 millions d’abonnés sur TikTok et 11,3 millions sur Instagram, des chiffres qui donnent le tournis et qui pourraient avoir leur importance au cours de la saison 12 de "Danse avec les stars". Jadis victime de harcèlement scolaire, cette jeune Savoyarde ne cherchait qu’à échapper à son quotidien lorsqu’elle a posté ses premières vidéos, en 2016. De chorégraphies improvisées en tutos mode-beauté, elle en a fait un business lucratif, à l’image d’anciens candidats de l’émission de TF1 comme EnjoyPhoenix et Michou.

À quelques heures de son entrée en lice, Léa a du mal à dissimuler son trac, voire une certaine angoisse. "J’ai accepté pour moi-même, pour me dépasser, pour me prouver que je suis capable de faire mieux que des danses sur TikTok", explique-t-elle d’une voix timide. "J’ai l’habitude d’être seule face à mon téléphone et forcément, le public de la télévision m'impressionne un peu. Parce que ça veut dire m’ouvrir à un public qui est moins proche de moi, ne serait-ce qu’en termes d’âge. J’ai peur de ne pas être comprise donc ça met un peu la pression. Il va falloir être forte."