Léo Lorleac’h, dans "Les Bracelets rouges, nouvelle génération" : "C'est une série plus légère qu'on ne l'imagine"

Malgré son sujet, "Les Bracelets rouges" reste une série positive…

Parler d'enfants malades en milieu hospitalier, ça peut rebuter au départ. Mais c'est important de dire qu'on n'est pas dans le pathos. C'est une série plus légère qu'on ne l'imagine.

Vous êtes acteur depuis votre plus jeune âge. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la comédie ?

J'ai eu le déclic après avoir vu le film La Guerre des Boutons, d’Yves Robert. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a plu et je me suis dit que j'aimerais bien tenter des castings. J'ai passé celui de La Nouvelle guerre des boutons, mais je n'ai pas été pris. Ma photo a ensuite circulé et j'ai été appelé pour passer un autre casting pour un court métrage où j'ai fini second choix. Le réalisateur à l'époque m'avait conseillé de continuer. C'est ce que j'ai fait. J'ai persévéré et j'en suis là aujourd'hui.