Artistes, tableaux, chansons : ce que vous réservent les Enfoirés ce soir sur TF1

Si le Covid a contraint les spectateurs à rester chez eux, il a aussi privé de scène certains habitués des Enfoirés. Ce vendredi, vous ne verrez pas Jenifer, Christophe Maé, Jane Birkin, Michèle Laroque, Carla Bruni, Claire Keim, Jeff Panacloc ou encore Michaël Youn. Ils seront finalement 36 à se produire sur la scène de la Sud de France Arena. Parmi eux ? Des petits nouveaux et une revenante. "Je suis venue faire une petite piqûre de rappel…", admet Catherine Lara, de retour après 10 ans d’absence et "heureuse d’être là, entourée de la jeune génération à l’image d’Anne Sila". La gagnante de The Voice All Stars fait ses débuts dans la troupe avec les chanteurs Camélia Jordana, Joyce Jonathan et Jérémy Frérot, le groupe Ofenback, l’acteur Arnaud Ducret ou encore la championne de tennis handisport Pauline Déroulède. Le champion du monde Kylian Mbappé sera aussi de la partie.