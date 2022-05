Louana éliminée de "Koh-Lanta" : "Certains m’ont menti ouvertement et il y a eu de la trahison"

N’est-ce pas injuste de la part des autres de vous éliminer tous les deux après une telle performance ? D’autres binômes étaient clairement moins méritants…

Hélas ça ne s’est pas joué sur cette épreuve du tout. Ça s’est joué bien avant et il y a plein de facteurs à prendre en compte. Il y a le fait que Maxime était sur la sellette depuis un moment, le fait que je gagnais beaucoup d’épreuves aussi. Or, certains ne votent clairement pas au mérite et éliminent les plus forts. Il y a aussi le fait que j’avais fait une promesse à Colin aux ambassadeurs que je n’ai pas su tenir et certains m’en ont voulu, notamment les plus jeunes.

Il y a aussi le fait que les anciens verts, François le premier, vous ont lâché. Quand il explique qu’il s’est découvert des valeurs en commun avec Fouzi et Géraldine, vous le croyez ? Ou vous vous dites qu’il dit ça pour justifier d’éliminer sa principale rivale à ce stade du jeu ?

Je n’en sais rien, je ne sais pas ce que pense François.

Vous n’en avez pas reparlé depuis ?

On a eu cette discussion, oui. Il m’a dit que j’étais une guerrière, que c’est moi qui allais marquer ce "Koh-Lanta" au final. Mais c’était trop tard. Avant le conseil, j’avais vraiment espoir d’être sauvée. Je me savais menacée par mon binôme avec Maxime, mais j’étais aussi persuadée qu’il y avait une alliance des verts très forte. Après tout, j’avais été cheffe d’équipe, c’est moi qui avais choisi les membres. François avait toujours dit qu’il avait ces valeurs de pompier à respecter et je pensais qu’il ne me toucherait pas. Et puis j’avais sauvé tout le monde aux ambassadeurs. Je pensais mériter plus de reconnaissance mais c’est ça aussi "Koh-Lanta".

Êtes-vous déçue humainement ?

Je ne sais pas… Après, c’est vrai qu’en rentrant de l’épreuve d’immunité, j’avais dit à François : "Ne me fais pas galérer. Je n’ai pas envie d’être choquée pendant le conseil. Si vous voulez m’éliminer, dites-le-moi !". Vous savez il se passe un jour et demi avant le conseil, c’est très très long. On passe par des moments de stress hyper intenses. Et là où je suis déçue, c’est d’avoir eu François, Nicolas ou Ambre qui me disent "Jamais tu sors, on va te protéger". Ils m’ont menti ouvertement, il y a eu de la trahison. Mais c’est le jeu, ça fait 20 ans que c’est comme ça. Dès fois ça fait mal et plus on va avancer dans l’aventure, plus ça va faire mal. Mais il y a des façons de faire et vous promettre que vous êtes intouchables en vous regardant dans les yeux, pour ensuite faire l’inverse, j’avoue que ça pique un peu.