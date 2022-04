"Star Wars" : qu'est devenu Jake Lloyd, le jeune interprète d'Anakin Skywalker dans "La Menace Fantôme" ?

Après avoir passé dix mois derrière les barreaux, Jake Lloyd est transféré dans un hôpital psychiatrique où il va rester pendant de long mois. Puis dans un communiqué publié début 2020, sa famille révèle qu'il a quitté l'établissement et qu'il bénéfice d'un suivi médical à domicile, entouré de tous les siens. "Jake souffre de schizophrénie paranoïde, dont l'un des symptômes est l'anosognosie", expliquait-elle.

L'anosognosie est un trouble neuropsychologique dont la conséquence est que le patient atteint d'une maladie ou d'un handicap ne semble pas avoir conscience de sa condition. "Nous travaillons tous très dur pour l'aider", insistait sa famille, assurant qu'il "faisait des progrès", et confiante dans le fait de "retrouver la personnalité joyeuse et joueuse qui était la sienne le plus vite possible." Depuis, ses proches ne donnent plus de nouvelles.