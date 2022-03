"Mask Singer" veut "surprendre" avec sa saison 3 dès le 1er avril

"Cette saison, on a des profils qui viennent d’horizons un peu inattendus. Sur la politique, c’est un sujet un peu délicat en particulier sur une année électorale, nous répond Rémi Faure. On avait déjà pas mal de vannes sur des politiciens, on est en train de voir ce qu’on peut garder pour la diffusion. On n’est pas forcément pour le mélange des genres dans les programmes de divertissement de TF1. Un David Douillet l’a fait, il a été ministre. Mais des hommes politiques en place, non". Ce qui n'empêche pas Camille Combal de continuer à s'amuser. "Si ça reste entre nous, la coccinelle c’est Jean-Luc Mélenchon", sourit-il. Avant de conclure : "On espère Angela Merkel en saison 4. Elle ne s’est peut-être pas retirée des fonctions pour rien..."