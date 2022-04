VIDÉO - "Mask Singer" : découvrez les premières images de l'émission qui démarre ce vendredi soir sur TF1

Côté interprétation, ça promet aussi. On a entendu quelques notes de Banana Split, Quand on arrive en ville ou encore Someone You Loved qui a visiblement ému Jarry aux larmes. "Moi j'ai les poils qui se hérissent", admet de son côté Alessandra Sublet.

Quant aux premiers pronostics, ils sont très variés puisque les enquêteurs croient reconnaître Pierre Palmade, Pascal Obispo, Mika et même Eva Longoria, vu que cette année, deux stars internationales viendront fouler le plateau de "Mask Singer". "Le casting est surprenant", nous a confié Camille Combal lors de la présentation du programme à la presse. "On ne s’attendait pas du tout à ce que certains puissent faire le show comme ça sur scène. Certains se lâchent complètement et c'est ça qui est beau avec cette émission".