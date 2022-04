"Mask Singer" : après Teri Hatcher, quelle star internationale viendra chanter vendredi ?

Dès la conférence de presse de présentation du programme, la production avait annoncé la présence de deux stars internationales au casting. Comme pour l’héroïne de La Casa de Papel Itziar Ituño, l’an dernier, et Teri Hatcher il y a quinze jours, les quatre enquêteurs n’auront droit qu’à un seul magnéto indice et une seule prestation pour percer le mystère. "Il n’y a pas de voix plus belle", s’exclame Anggun qui apparaît très émue en fin de bande-annonce. Alessandra Sublet, qui quitte l'animation pour devenir actrice, Jarry et Kev Adams, lancent, eux, quelques pistes qu’ils jugent crédibles.