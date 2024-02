"Mask Singer" : après avoir endossé le costume de candidat, Laurent Ruquier rejoint les enquêteurs

Le concours de chant costumé revient bientôt pour une sixième saison sur TF1 et en streaming sur TF1+. L’ancien animateur phare de France Télévisions sera aux côtés de Kev Adams, présent depuis le lancement de l’émission, pour tenter d'identifier les célébrités. Le retour de Chantal Ladesou et l’arrivée d’Inès Reg à la table des enquêteurs promettent déjà de joyeux fous rires.

Les investigations reprennent. Après cinq saisons, "Mask Singer" revient donner de la voix pour une sixième édition marquée par une première nouveauté. Le panel d’enquêteurs, chargés d’identifier les célébrités se cachant sous les costumes, fait peau neuve autour de l’humoriste Kev Adams, en poste depuis la toute première émission. C’est Camille Combal, maître de cérémonie de ce concours de chant pas comme les autres, qui a fait les présentations avec les nouvelles recrues dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

"C’est ce qu’on appelle un comeback. On a eu Céline Dion hier (lors des Grammy Awards, ndlr) et le deuxième comeback, c’est la Chanchan", lance l’animateur en parlant de Chantal Ladesou. Enquêtrice lors de la saison 4, l’héroïne de la fiction Le fil d’Ariane nous expliquait la semaine dernière que TF1 "lui faisait vraiment un grand appel du pied". "Je suis la preuve vivante que même après 70 ans, on peut encore se faire draguer !", nous taquinait-elle.

La septuagénaire mènera l’enquête avec un ami de longue date, Laurent Ruquier, qui s’est laissé tenter par l’aventure de l’autre côté de la table des enquêteurs. La saison passée, il avait accepté de se glisser dans le costume du homard le temps d’une émission avant de jouer le rôle d’enquêteur mystère. "Je n’ai pas hésité du tout parce que ça m’amusait. En revanche, si on m’avait proposé d’être candidat pendant plusieurs semaines, je ne l’aurais pas fait", expliquait-il à Télé Loisirs.

Déjà en piste pour la prochaine édition de "Danse avec les stars", Inès Reg complète ce quatuor renouvelé. "C’est le plus beau jour de ma vie", s’amuse l’humoriste dans la vidéo tournée par Camille Combal.

"Amenez-nous de la coccinelle, amenez-nous du lézard, on veut kiffer !", s’enthousiasme Kev Adams. Remportée par Vincent Niclo dans le costume du husky, la saison 5 avait vu défiler trois stars internationales, les chanteuses Tina Arena, Anastacia et Mel B des Spice Girls.