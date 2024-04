"Mask Singer" revient le 3 mai sur TF1 et TF1+ : que réserve cette saison 6 avec Inès Reg ?

Le concours de chant costumé présenté par Camille Combal succèdera à "Danse avec les stars" le vendredi soir dès le 3 mai. Plus de 20 célébrités ont accepté de jouer le jeu pour tenter de tromper un quatuor d’enquêteurs renouvelé. Kev Adams retrouve son ancienne camarade Chantal Ladesou et accueille Inès Reg et Laurent Ruquier.

Saurez-vous mettre des noms sur des voix ? "Mask Singer" reprend du service vendredi 3 mai à 21h10 sur TF1 et en streaming sur TF1+ avec une saison 6 qui se veut "riche en surprises". Les premières sont à retrouver derrière la table des enquêteurs chargés de démasquer les célébrités qui participent à ce concours de chant costumé. Kev Adams, présent depuis le lancement de l’émission, retrouve son ancienne camarade Chantal Ladesou. Le facétieux duo sera rejoint par Inès Reg, actuellement en compétition dans "Danse avec les stars", et par Laurent Ruquier.

"Amenez-nous de la coccinelle, amenez-nous du lézard, on veut kiffer !", s’enthousiasmait Kev Adams dans la vidéo dévoilant le quatuor. Cette saison, l’humoriste fera face à un cornichon, un épouvantail, un hamster, un léopard ou encore un hippopotame. Plus de 20 personnalités, dont deux stars internationales, figurent au casting de cette sixième édition. Parmi elles, des lauréats des Grammy Awards et des MTV Music Awards, une Légion d’honneur et des artistes suivis par millions sur scène ou au cinéma.

Deux candidats seront démasqués lors de chaque prime tandis qu’une célébrité intègrera le jeu en cours de saison pour tenter de rejoindre la compétition. Et, pourquoi pas, faire aussi bien que Vincent Niclo, vainqueur de la saison 5 dans le costume du husky.