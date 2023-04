"Mask Singer", le retour : enquêteurs, costumes… la saison 5 en 5 chiffres

… Comme deux nouvelles enquêtrices.

La production a d’abord pensé à elles comme candidates pour les saisons précédentes. Mais c'est de l'autre côté du plateau que Michèle Bernier et Elodie Frégé, qui se surnomment "Sherlock et Holmes", découvrent "Mask Singer". Michèle Bernier explique "ne pas être assez patiente pour rester sous un costume". "Je préfère chercher qu’être recherchée", dit-elle, assurant que "c'est très amusant à faire". "On se prend totalement au jeu. C’est vraiment insupportable de ne pas trouver. On a envie de savoir, et vite ! C’est fou !", poursuit-elle alors que ses camarades teasent une histoire en fil rouge entre la comédienne et l’huissier Maître Moya.

"Je me suis dit que ma voix n’était pas du tout reconnaissable, que les gens m’avaient oubliée et que jamais on n’allait me reconnaître (elle rit). C’est pour ça que j’ai refusé mais je me suis dit : ‘Tiens, et si je menais l’enquête ?’", s'amuse de son côté Elodie Frégé. La chanteuse confesse être "retombée en enfance" pendant le tournage. "Je me suis surprise à regarder la morphologie des gens, comment ils marchaient, s’ils avaient un accent", détaille-t-elle. Le meilleur conseil de leurs partenaires d'enquête, Kev Adams et Jeff Panacloc ? Toujours se méfier des indices.