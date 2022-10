"Mask Singer" : qui se cachait derrière la tortue, gagnante de la saison 4 ?

L’ultime prestation d’Amaury Vassili sur "The Writing’s on the wall", de Sam Smith, a séduit le public présent sur le plateau. La tortue faisait face à l’éléphant, qui n’était autre que le chanteur Keen’V. Les enquêteurs ont décidé de leur accorder deux votes chacun pour laisser les spectateurs désigner le gagnant. Plus tôt dans la soirée, c’est la championne olympique de boxe Estelle Mossely qui a été démasquée dans le costume de la mariée.