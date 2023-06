"Mask Singer" : qui se cachait dans le costume du husky, grand gagnant de la saison 5 ?

La championne olympique Laura Flessel, les comédiens Martin Lamotte, Anny Duperey et Charlotte Gaccio, le danseur Jean-Marc Généreux, l’icône de Fort Boyard Passe Partout, l’animateur Cartman, les chanteuses Zaho et Tina Arena ont aussi participé à cette saison 5.

La Spice Girl Mel B et l’interprète de "I’m outta love" Anastacia ont aussi joué le jeu. Laurent Ruquier et Anggun, ancienne enquêtrice, ont participé le temps d’une émission en chantant une chanson avant de rejoindre le quatuor d’enquêteurs composé cette saison par Élodie Frégé, Michèle Bernier, Kev Adams et Jeff Panacloc.