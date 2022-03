Mattéo éliminé de "Koh-Lanta" : "Je me suis senti sous-estimé en permanence"

Nos confrères de Têtu vous ont mis en avant comme le "nouveau candidat "LGBTQ+ de Koh-Lanta". Est-ce que c’est quelque chose que vous aviez aussi envie d’incarner en faisant cette émission ?

Non, pas du tout ! (Rires). Enfin, aujourd’hui je le porte avec grand plaisir et je mènerai tous les combats qu’il faut. Mais je n’étais pas du tout venu pour ça et je suis content parce qu’au casting, on ne m’a posé aucune question là-dessus. Et je n’avais pas du tout envie d’être sélectionné pour ça. Ou pas pris à cause de ça, d’ailleurs. Je pense que j’avais plein d’autres choses à montrer dans mon profil, notamment la danse. Maintenant si ça fait son effet, tant mieux ! Mais mon idée, c’est que le combat sera gagné lorsqu’on arrêtera d’en parler. Quand on arrêtera de faire des titres comme ça du style "le candidat gay". Malheureusement il faut encore en passer par là pour ouvrir les esprits. Dans mon entourage, en tout cas, ce n’est pas une question. Parce que j’ai la chance de vivre dans un milieu très ouvert d’esprit. Oui je suis jeune, oui j’ai un copain, mais ce n’est pas un sujet. Et à aucun moment ça ne doit devenir un critère de quoi que ce soit.

Mattéo il est encore temps de postuler à "Danse avec les stars", non ?

Avec plaisir ! (Rires). J’aimerais beaucoup apprendre les danses de salon. Mais je ne crois pas qu’il y ait d’inscriptions. On vous appelle, non ?

On dirait que vous êtes au courant…

Je suis ouvert à ça, forcément. On va voir. Mais j’ai peur qu’en ayant participé à seulement deux épisodes de "Koh-Lanta", on ne se souvienne pas suffisamment de moi. On ne sait jamais…