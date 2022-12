Miss France 2023 : découvrez la liste impressionnante des cadeaux offerts aux candidates et à la gagnante

C'est une liste à faire pâlir le Père Noël. Ce samedi, les Français éliront leur nouvelle Miss France au cours d'une cérémonie diffusée en direct sur TF1. Diane Leyre passera le relais à une nouvelle jeune femme qui s'apprête à vivre un rêve éveillé. Outre la fameuse couronne signée Mauboussin (ainsi qu'une parure) et l'écharpe qui va avec, la nouvelle Miss France repartira avec de nombreux cadeaux et des avantages non négligeables.

La grande gagnante sera salariée de la société Miss France qui lui versera une rémunération mensuelle. Elle héritera d'un appartement de fonction à Paris, d'une voiture électrique e-2008 offerte par Peugeot, d'un voyage pour deux personnes Paris/ Pointe-à-Pitre en classe business offert par Air Caraïbes et d'un séjour de sept jours et six nuits en Guadeloupe au Club la Caravelle pour deux personnes offert par la Région Guadeloupe.