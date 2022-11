Miss France 2023 : découvrez les portraits officiels des 30 candidates

Miss France 2023 se trouve parmi elles. Avant de les voir défiler sur la scène du MACH 36 de Châteauroux, où aura lieu l'élection le 17 décembre prochain, voici les portraits officiels des 30 prétendantes à la couronne. Une seule succèdera à Diane Leyre, l'actuelle Miss France.

Si le choix va être difficile, une chose est sûre : le show s'annonce grandiose. Si l'édition 2022 était consacrée aux comédies musicales, cette année le thème choisi est le cinéma. "Il faut toucher toutes les générations, avec des films plus anciens et plus récents, français et américains, pour plaire à tous. Il faut aussi de la variété visuelle dans les costumes", a confié le producteur de l'émission Frédéric Gilbert.