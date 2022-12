5 choses que vous ne saviez pas encore sur Indira Ampiot, Miss France 2023

Plus qu’un objectif, c’est une affaire de famille. En 1998, la mère d’Indira Ampiot a décroché l’écharpe de première dauphine lors de l’élection de Miss Guadeloupe. "Elle a gardé de cette aventure tous les souvenirs, les cassettes vidéo, les photos et l'écharpe. En grandissant, j'ai eu envie de faire comme elle", raconte-t-elle au Figaro. À 13 ans, le comité Miss Basse-Terre lui donne rendez-vous à sa majorité pour qu’elle s’inscrive. Elle remporte le titre puis celui de Miss Guadeloupe à seulement 17 ans. Dans la même interview, elle révèle que ses parents sont divorcés depuis qu'elle a deux ans et qu'elle a un frère aîné, âgé de 22 ans.