Indira Ampiot, Miss France 2023 : "Même à 18 ans, on peut accomplir de grandes choses"

Son élection a été "une évidence". Ces mots ne sont pas les nôtres, encore moins les siens mais ceux de Cindy Fabre. Nouvelle directrice nationale du concours, l’ancienne reine de beauté a informé la presse qu’Indira Ampiot avait été élue Miss France 2023 "à l’unanimité". La jeune Guadeloupéenne a réuni le maximum de points possible de la part du jury de personnalités présidé par Francis Huster et des téléspectateurs. "Bravo parce que tu as su fédérer tous les Français. Tu as su les emmener par ton discours, ta beauté aussi et ton engagement", s’est-elle enthousiasmée auprès de sa nouvelle protégée.