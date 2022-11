Miss France 2023 - "Mon icône ? Alicia Keys" : l'interview décalée d'Axelle René, Miss Martinique

Pourquoi je participe à Miss France

Je participe à Miss France afin d'amener la couronne pour la première fois sur mon île et parce que je pense pouvoir apporter un plus dans la valorisation touristique de notre pays, la France. Des Alpes en passant par Le Piton de la Fournaise, des gorges du Verdon en passant par la dune du Pilat.

Ma cause de cœur

Dans l'optique de poursuivre la mise en lumière de mon pays, je souhaite contribuer à sa préservation environnementale. La France étant un pays dans lequel tous les aléas naturels sont présents, il est important de savoir comment réagir. Je souhaite aider à la prévention des risques naturels dans le but d'éviter d'éventuelles catastrophes et encourager le plus grand nombre à tendre vers un mode de vie écoresponsable.

Ma pire crainte le soir de l'élection

Ma pire crainte lors de l'élection serait de ne pas savoir comment extérioriser mes intentions ou encore d'être mal comprise.