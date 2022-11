Miss France 2023 - "Je fredonne toute la journée" : l'interview décalée de Cameron Vallière, Miss Languedoc

Ma petite manie au quotidien

Fredonner tout au long de la journée... Pour le plus grand plaisir de mes proches !

Ma blague qui marche à tous les coups

Je n’ai pas vraiment besoin de faire de blagues, on rigole souvent à cause de mon utilisation récurrente de mots désuets et je me trompe souvent dans les expressions... Du style, "figure-toi", "mentir comme arracheur de dents", "des souliers" et bien d’autres...

Ma plus grosse bêtise

J’ai expérimenté mon côté artistique sur l’armoire de ma chambre à partir de la sixième avec l’aide de mes copines. Je vous laisse imaginer le résultat...

Mon job de rêve

Je le vis déjà, être cheffe de ma propre entreprise !