Miss France 2023 – "Je déteste l'odeur de l’essence" : l'interview décalée de Sarah Aoutar, Miss Lorraine

Mon produit local indispensable

Les madeleines de Commercy, je ne m’en lasse jamais !

Pourquoi je participe à Miss France

Après une décision prise sur un coup de tête, c’est un défi personnel que j’avais envie de relever et que j’avais à l’esprit depuis longtemps. Aujourd’hui, j’estime avoir l’âge et la maturité nécessaires pour me lancer dans ce challenge et faire briller ma région natale.

Ma cause de cœur

L’éducation. Elle permet de gommer les inégalités, une meilleure compréhension des autres et tendre vers un terrain où chaque personne appartenant à une autre culture peut s’insérer.

Ma pire crainte le soir de l’élection

La chute en talons !