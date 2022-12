Miss France 2023 - "Je rêve d'être espionne" : l'interview décalée d'Inès Tessier, Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy

Pourquoi je participe à Miss France ?

Je participe à Miss France, car cet engagement me permet de me dire que tout est possible et qu’il faut relever des défis pour se dépasser. La vie est bien plus sympathique quand on saisit les opportunités qu’elle nous offre.

Ma cause de cœur

La cause qui me tient particulièrement à cœur reste la préservation des océans. En effet, en raison de mes activités sportives, mais aussi du lieu où j’ai grandi, j’ai toujours été sensibilisée à leur protection, que ce soit au sein de ma famille, à l’école ou par des actions menées par les associations locales. Nous ne savons que trop, par exemple, que la préservation des coraux a un impact sur la faune et la flore sous-marine, mais aussi sur nous humains, notamment lors de la saison cyclonique...

Ma pire crainte le soir de l’élection.

Ma pire crainte le soir de l’élection serait de ne pas avoir réussi à me donner à fond.