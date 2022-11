Miss France 2023 - "Je mets du parfum tout le temps" : l'interview décalée d’Adèle Bonnamour, Miss Ile-de-France

Pourquoi je participe à Miss France

Ce n’est pas un rêve d’enfant comme certains pourraient le penser. C’est plutôt un défi que je me suis lancé ainsi qu’une expérience à tenter. Cela me permet aussi de diffuser les valeurs que je défends ainsi que de faire connaître davantage les causes qui me tiennent à cœur.

Ma cause de cœur

Imagine for Margo est une association qui a été créée en 2011, qui a pour but de lutter contre le cancer des enfants en récoltant des fonds pour avancer dans les recherches. Un marathon est notamment organisé chaque année. J’ai été touchée par le décès d’un élève de mon école, Noé, quand j’étais plus jeune. C’est pour cela que j’ai décidé de soutenir cette cause et d’aider cette association.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Mes craintes sont nombreuses ! Je pense que le pire serait de me tromper dans mon discours ou bien de tomber sur scène.