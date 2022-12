Miss France 2023 – "Je suis fan d'Edith Piaf" : l'interview décalée d'Agathe Cauet, Miss Nord-Pas-de-Calais

Pourquoi je participe à Miss France

Je participe à Miss France pour faire briller ma région et pousser les portes afin de changer mon destin. Pour moi, c’est aussi une aventure humaine unique où l’on rencontre des personnes incroyables. Cela me permet également de me dépasser et de sortir de ma zone de confort.

Ma cause de cœur

La lutte contre le cancer me tient particulièrement à cœur, en raison de mon histoire personnelle car j’ai eu une tumeur borderline à l’âge de 17 ans. Et aussi à cause de mon métier où cette maladie est présente au quotidien.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Avoir des regrets et un sentiment d’inachevé de ne pas avoir réussi à mettre tout en œuvre pour aller au bout.