Miss France 2023 - "Je suis dans la team chocolat chaud" : l'interview décalée d'Alissia Ladeveze, Miss Auvergne

Pourquoi je participe à Miss France

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours regardé l’émission à la télévision. Je me suis toujours dit qu’un jour j’essaierais d’y être moi aussi ! Mes proches me poussaient à me présenter depuis quelques années maintenant et j’ai sauté le pas cette année.

Ma cause de cœur

L’isolement des personnes âgées. J’ai effectué mon premier job d’été dans une résidence seniors et j’avais adoré. Je les trouve très attachants et le fait que certains ne reçoivent pas (ou très peu) de visite me touche beaucoup.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ne pas être appelée dans le top 15 ?