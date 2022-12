Miss France 2023 - "Petite, j'ai mis un BN dans le magnétoscope" : l’interview décalée d'Emma Guibert, Miss Pays de la Loire

Pourquoi je participe à Miss France

Me lancer dans cette aventure était premièrement un défi qui m’a permis de sortir de ma zone de confort et de prendre confiance en moi. Participer à Miss France est une aventure incroyable dans une vie, et je me sens chanceuse et reconnaissante de vivre cela. J’ai envie d’aller à la rencontre des Français et des Françaises, de défendre des causes qui me sont chères et de représenter la femme d’aujourd’hui : indépendante, naturelle, ambitieuse et ouverte aux autres.

Ma cause de cœur

Elle est en lien avec mon histoire personnelle : c'est le harcèlement. J’aimerais mener à bien des projets tels que la prévention dans les écoles pour que cela n’arrive plus.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Comme beaucoup de candidates, j’ai deux craintes le soir de l’élection : être prise par le stress lors de mon discours et glisser ou tomber.