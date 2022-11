Miss France 2023 - "Je grignote des céréales le soir devant la télé" : l'interview décalée d'Enora Moal, Miss Bretagne

Pourquoi je participe à Miss France

Pour me dépasser car c’est un challenge personnel et une revanche sur ma vie, mais surtout pour représenter au maximum ma si belle région et mettre en avant des valeurs qui me sont chères.

Ma cause de cœur

Il y en a énormément mais à choisir je dirais promouvoir la santé dans sa globalité, physique et mentale.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Bégayer lors du discours, ne plus trouver mes mots.