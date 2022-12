Miss France 2023 - "Je me brosse les dents en me déplaçant" : l'interview décalée d'Esther Coutin, Miss Rhône-Alpes

Ma petite manie au quotidien

Je me brosse les dents en me déplaçant dans toute la maison, la durée du brossage est longue et en plus, je renouvelle l’opération plus de 4 fois par jour.

Ma blague qui marche à tous les coups

C’est l’histoire d’une fleur, qui court, qui court, qui court de plus en plus vite, et qui se plante.

Ma plus grosse bêtise

Un été, en vacances, j’ai balancé sur le balcon de mes amis durant leur absence des petites baies provenant d’un arbre. Lorsqu’ils sont revenus, 6 mois plus tard, les boules avaient explosé, leur terrasse en pierre était complètement tâchée.

Mon job de rêve

Mon job de rêve est de faire des choses différentes tous les jours, d'être polyvalente et de rencontrer de nouvelles personnes quotidiennement. Miss France, pendant un an, correspond à cette définition, et ouvre les portes pour accéder à des métiers avec ces valeurs.