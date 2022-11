Miss France 2023 - "Je me suis déjà fait passer pour ma jumelle" : l'interview décalée d’Orianne Meloni, Miss Corse

Pourquoi je participe à Miss France

Miss France est le seul concours en France qui met autant à l’honneur la femme et uniquement elle. C’est une chance pour nous, candidates, de vivre une expérience hors du commun. J’ai toujours soif de nouveaux projets, l’envie de faire des rencontres, le désir de voyager et surtout de me lancer des défis. Je suis très proche de la nature et moi-même très naturelle mais cet exercice me fait rêver depuis l’enfance. Miss France représente la féminité, le pouvoir et l’élégance à la française. Autant de qualités que j’espère pouvoir incarner.

Ma cause de cœur

J’aimerais continuer à soutenir l’association Sogni Zitellini qui aide les enfants hospitalisés à passer un meilleur séjour à l’hôpital.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Me blesser pendant le show.