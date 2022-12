Miss France 2023 - "A 14 ans, j'ai fait le mur" : l'interview décalée de Chana Goyons, Miss Provence

Pourquoi je participe à Miss France

J’ai toujours rêvé de prendre une année sabbatique durant mes études afin de faire de l’humanitaire, d’apporter mon aide et de découvrir de nouvelles cultures. Mais finalement, n’est-ce pas le rôle d’une Miss d’aller à la découverte du patrimoine culturel français et de le partager avec le monde ? D’apporter son aide aux personnes dans le besoin, de se battre pour des causes diverses et de faire entendre sa voix ! Finalement, inconsciemment, mon rêve était d’être Miss France.

Ma cause de cœur

La protection de l’enfance et les violences intrafamiliales.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Rater mon discours, la parole est tellement importante pour moi.