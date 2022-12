Miss France 2023 - "Je rêve d'être actrice" : l'interview décalée de Chiara Fontaine, Miss Roussillon

Ma petite manie au quotidien

J’écoute de la musique pour commencer ma journée et quand je suis fatiguée, je frotte mes pieds entre eux avant de m’endormir.

Ma blague qui marche à tous les coups

Un homme va chez le docteur et dit "Docteur, je crois que j’ai besoin de lunettes". L’homme lui répond "Ah oui, je crois bien, parce que là, vous êtes à la banque".

Ma plus grosse bêtise

Quand j’étais plus jeune, j’ai eu la merveilleuse idée de mettre du savon dans un jacuzzi au spa. Ça a très vite débordé et on n’arrivait plus à arrêter la mousse, il y en avait dans tout le spa !

Mon job de rêve

Actrice.