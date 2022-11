Miss France 2023 – "Je rêve d’être chirurgienne" : l’interview décalée de Flavy Barla, Miss Côte d’Azur

Ma petite manie au quotidien

Je passe mon temps à m’étirer ou me faire craquer le dos, le cou, les doigts... Pour certains c’est insupportable, d’autres sont fascinés ahah.

Ma blague qui marche à tous les coups

La vitamine C, elle ne dit rien.

Ma plus grosse bêtise

Quand j’avais 4 ans, j’étais en vacances avec mes parents et nous étions un soir dans un restaurant buffet. Mon père avait sagement pris le temps de me décortiquer des crevettes en séparant bien la peau, le corps, la tête et la queue. Flavy avait décidément très faim et a mangé l’intégralité (sauf les moustaches) des crevettes. Quand mes parents sont revenus et que j’ai réalisé que ce n’était pas comme ça que l’on mangeait des crevettes, j'ai passé la soirée à pleurer.

Mon job de rêve

Chirurgienne sans hésitation.