Miss France 2023 – "J’ai toujours voulu être styliste" : l’interview décalée de Lara Lebretton, Miss Bourgogne

Mon film culte

Avatar, sans hésiter. C’est mon film de science-fiction préféré.

Ma série préférée

Les Demoiselles du téléphone sur Netflix.

Ma chanson inavouable

"Double je" de Christophe Willem.

Mon icône

Je dirais Angelina Jolie. Au-delà de sa grande carrière d’actrice, elle est engagée dans de nombreuses causes humanitaires et dans la protection des réfugiés. Elle a pu mettre à profit sa notoriété dans la défense des droits humains. Et en tant qu’infirmière, j’envisage de suivre aussi cette voie humanitaire.

Mon crush célèbre

L’acteur Michael B. Jordan. Dans le film Creed, on a l’impression qu’il ne pourrait jamais rien nous arriver si l’on est sa petite amie !