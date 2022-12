Miss France 2023 - "J'aime écouter la musique à fond" : l'interview décalée de Marion Marimoutou, Miss Réunion

Pourquoi je participe à Miss France

J’ai commencé à réaliser mon rêve de petite fille sur la scène de Miss Réunion et poursuivre ce rêve avec Miss France serait une véritable chance. Je me suis aussi engagée en tant que Miss Réunion à représenter au mieux mon île, les Réunionnais ont su m’accorder leur confiance et j’aimerais vraiment les rendre fiers. Je compte également sur cette aventure pour faire de nouvelles rencontres, grandir et me projeter ensuite au-delà de la couronne.

Ma cause de cœur

La cause que je soutiens, c'est la lutte contre les inégalités sociales en matière d’éducation et l’échec scolaire qui touche les enfants issus de familles défavorisées.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ma pire crainte serait de me laisser submerger par le stress et de ne pas pouvoir profiter pleinement de la soirée.