Miss France 2023 - "J’adore donner des surnoms" : l'interview décalée de Marion Navarro, Miss Franche-Comté

Mon film culte

Dirty Dancing ! C’est cliché mais, pour une danseuse comme moi, c’est évident. C'est LE film à regarder ! Qui n’a jamais essayé de refaire le porté lors d’une soirée ?

Ma série préférée

Amoureuse de mon pays, ma série préférée est sans hésitation "Emily in Paris". Paris, la France comme décor... Et c’est aussi et surtout mon côté romantique qui ressort !

Ma chanson inavouable

Je vous préviens, elle va vous rester en tête ! Ma chanson Inavouable n’est autre que "All I want for Christmas" de Mariah Carey que je chante même en été au bord de la piscine.

Mon icône

J’aime beaucoup Sophie Marceau. Quelle femme, quel charisme ! Elle a grandi avec son public depuis La Boum !

Mon crush célèbre

Le pilote Charles Leclerc.