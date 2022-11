Miss France 2023 – "Mon job de rêve ? Directrice d'une ONG" : l'interview décalée de Salomé Maud, Miss Limousin

Mon film culte

Diversion de Glenn Ficarra et John Requa, selon moi un incontournable ! C’est une histoire à l’eau de rose entre deux escrocs. Le duo d’acteurs est juste génial : le parfait gentleman séduisant et charmant joué par Will Smith et la magnifique Margot Robbie, son alter égo au féminin. Une bonne dose d’humour au rendez-vous !

Ma série préférée

"Shameless" de Michael Hissrich. C’est une série américaine très attachante sur une famille qui vit dans la détresse absolue. Malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés (alcool, drogue, pauvreté), ils arrivent ensemble à s’en sortir grâce à la réciprocité de leur amour.

Ma chanson inavouable

"Prince charmant" de Keen’V.