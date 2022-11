Miss France 2023 - "Je déteste les tomates" : l’interview décalée de Solène Scholer, Miss Champagne-Ardenne

Pourquoi je participe à Miss France

Je souhaite mettre ma région en avant ainsi que toutes les causes qui me tiennent à cœur, être une référence pour les petites filles qui me regardent.

Ma cause de cœur

La santé, parler des associations.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Tomber car apparemment le sol est très glissant à Miss France comparé aux régionales.