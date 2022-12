Miss France 2023 : quelle est la candidate la plus populaire sur Instagram ?

Qui succèdera à Diane Leyre, ce samedi sur TF1 ? En attendant la cérémonie qui se déroulera sur la scène du Mach 36 de Châteauroux, les paris vont bon train. Les 30 candidates suivent depuis près d'un mois une préparation intense pour les préparer au grand jour. Cours de bienséance, conseils de stylisme, séances photo, rencontre avec les journalistes, test de culture générale et répétitions du grand show placé sous le signe du cinéma, les jeunes femmes ne chôment pas.

Alors, pour mettre toutes les chances de leur côté et se faire remarquer avant le grand soir, elles se servent de leurs réseaux sociaux, véritable vitrine de leur univers et de leur personnalité. Et si le nombre de followers sur Instagram ne présage pas d'une victoire assurée, ils donnent cependant un bon indicateur de la popularité des candidates.