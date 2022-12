Miss France 2023 : tout ce qu'il faut savoir sur la cérémonie ce samedi sur TF1

Le grand jour approche. Ce samedi, les Français éliront une nouvelle Miss France. Après un an de règne, la parisienne Diane Leyre cèdera sa couronne à une jeune femme dont la vie sera bouleversée à jamais. Cette année, la cérémonie aura une saveur particulière puisque ce sera la dernière chapeautée par Sylvie Tellier, la patronne historique des Miss, qui cède sa place à Cindy Fabre, Miss France 2005.

Désormais piloté par Alexia Laroche-Joubert, la nouvelle présidente de la société Miss France, le show marquera également l'entrée du concours dans une nouvelle ère qui se veut plus moderne et plus en phase avec son temps. Dorénavant, pour participer à Miss France, il faut être âgée de plus de 18 ans, mesurer au moins 1,70 mètre et être de sexe féminin à l’état civil. Les candidates ne sont pas non plus tenues d’être célibataires (elles peuvent même être mères de famille) et les tatouages sont également permis.