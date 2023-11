Sylvie Tellier de retour, Geneviève de Fontenay honorée… Miss France 2024 prépare sa cérémonie

La directrice du concours Cindy Fabre et la production de l'émission ont dévoilé les contours de la soirée qui sacrera la prochaine reine de beauté des Français. La 16 décembre prochain, les 30 candidates régionales ouvriront "la boîte à musique des Miss". Un évènement à suivre en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info.

Elles ont fait leurs premiers pas officiels en groupe. Les 30 prétendantes à la couronne de Miss France 2024 ont repris la tradition mise de côté l’an dernier en découvrant les locaux de TF1 ce vendredi 17 novembre. Pas de passage au JT mais une conférence de presse pour lancer le compte à rebours final avant le grand soir. Le 16 décembre, seule l’une d’entre elles succèdera à la Guadeloupéenne Indira Ampiot, qui a pour projet de s’installer à Londres "pour perfectionner son anglais" dès le mois de janvier.

Cindy Fabre aux côtés de Jean-Pierre Foucault

Ce qui frappe chez cette nouvelle promotion, c’est son aisance micro en main. Pour la première fois, les Miss régionales - qui seront désignées par le nom de leur région pendant un mois - ont été invitées à se présenter brièvement. Miss Auvergne s’amuse ainsi d’être "la plus grande cette année". Miss Franche-Comté raconte avoir été gendarme dans le passé, Miss Pays-de-la-Loire révèle qu’elle fête ses 26 ans ce vendredi et Miss Poitou-Charentes confie "vivre le rêve de sa petite sœur porteuse de la trisomie 21".

Miss Guyane se présente elle comme "la petite guide touristique" de ses camarades lors du voyage de préparation. Les jeunes femmes s’envolent en effet dimanche pour Cayenne et "une expérience unique et intense au cœur de la nature" selon Cindy Fabre. Au programme ? Randonnées, excursions, navigation, et "de nombreuses surprises" promet la directrice du concours qui fera ses débuts à l’animation le soir de l’élection au Zénith de Dijon.

"Je me fais une joie d’accompagner Jean-Pierre Foucault (qui couronnera sa 29e Miss France, ndlr). J’ai toute confiance en lui pour qu’il me transmette les bons tips et qu’il soit mon maître d’apprentissage. J’y vais plutôt confiante, je vais me laisser porter", nous assure en souriant Miss France 2005.

Suivie l’an dernier par 7,1 millions de téléspectateurs, l’élection de la reine de beauté des Français se déroulera au rythme de "la boîte à musique des Miss". "C’est un thème qu’on n’avait jamais fait. Quand vous allez dans un Zénith voir un artiste, c'est purement du spectacle. Donc c'est venu tout seul en fait", assure Frédéric Gilbert, producteur de l’émission qui succède à Alexia Laroche-Joubert à la présidence de la société Miss France.

Ont déjà été annoncés un tableau sur les années 80 avec "robes en tulle fluo façon Cindy Lauper, Madonna et Lio", un autre "dans la chaleur de l’Amérique du Sud" au son de la salsa. Un hommage sera rendu aux stars du rock, dont Tina Turner décédée cette année, mais aussi à Geneviève de Fontenay, à jamais symbole du concours malgré sa disparition à l'âge de 90 ans cet été.

Le Moulin Rouge sur scène, Sylvie Tellier à la tête du jury

Après avoir collaboré avec Diane Leyre pour son costume national à Miss Univers, le Moulin Rouge s’invitera dans la séquence consacrée aux tenues régionales, qui aura pour thème "cabaret et musical-hall". La mise en scène de la soirée est confiée à Stéphane Jarny et les costumes seront signés Amandine Catala, comme c’est le cas depuis dix ans. Jean-Pierre Foucault promet une nouvelle surprise, lui qui était apparu déguisé en Elton John lors de l’élection de Miss France 2023.

L’autre surprise, c’est le retour de Sylvie Tellier qui sera la présidente du jury. "Elle a été directrice générale pendant 17 ans et ne pouvait de fait pas prendre parti. Elle a été dans le jury une seule fois, l’année du sacre de Cindy Fabre en décembre 2004. Au final, on s’est dit que c’était un joli clin d’œil de lui donner ce rôle", explique Frédéric Gilbert, dévoilant également un changement de taille sur le déroulé de la cérémonie avec l’inversion des défilés.

"Cette année, vous aurez deux défilés à 15 candidates et un défilé à 5 candidates en robes de soirée, ce qui n’empêchera pas les 5 candidates de s’exprimer sur scène lors de questions posées par d’anciennes Miss France, comme c’est la coutume depuis quelques années", ajoute le producteur. Un choix visant à "offrir plus de spectacle" qui n'est pas anodin non plus pour la courbe d’audiences, qui connaît son pic lors de la prise de parole des 15 demi-finalistes. "On dit en moyenne 200 mots à la minute. Si vous les choisissez bien, vous pouvez faire une révolution. Ou devenir Miss France", sourit Jean-Pierre Foucault.